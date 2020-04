Das Urteil des Landgerichts Bielefeld gegen Klaus O. ist rechtskräftig. Wegen versuchten Mordes und schwerer Körperverletzung in mehreren Fällen ist er zu lebenslänglicher Freiheitsstrafe und Sicherheitsverwahrung wegen der Schwere der Schuld verurteilt worden. Foto: dpa

Schloß Holte-Stukenbrock (WB/ms). Der Bundesgerichtshof hat die Revision des Angeklagten gegen das Urteil im so genannten Pausenbrot-Prozess verworfen. Damit ist das Urteil gegen Klaus O. (59) rechtskräftig. Das Landgericht Bielefeld hatte den ehemaligen Mitarbeiter des Schloß Holte-Stukenbrocker Unternehmens ARI-Armaturen im März 2019 zu lebenslanger Freiheitsstrafe mit Sicherheitsverwahrung verurteilt.

Mit dem Urteil wurde der Angeklagte wegen versuchten Mordes in Tateinheit mit wissentlicher schwerer und mit gefährlicher Körperverletzung in fünf Fällen zu lebenslanger Freiheitsstrafe als Gesamtstrafe verurteilt. Die Kammer hatte die besondere Schwere der Schuld festgestellt und die Unterbringung des Angeklagten in der Sicherungsverwahrung angeordnet.

Nach den Feststellungen der Kammer hat der Angeklagte im Zeitraum von spätestens Anfang 2015 bis März 2018 drei seiner Arbeitskollegen mit chemischen Verbindungen vergiftet, die er unter anderem auf Pausenbrote geschüttet hat.

Eines der Opfer erlitt ein schweres apallisches Syndrom. Dieses Opfer, ein 26-jähriger Mann, ist nach der Urteilsverkündung – im Januar 2020 – gestorben .

Die beiden weiteren Opfer haben dauerhafte schwere körperliche Schäden erlitten.

Az: 01 Ks-446 Js 169/18-24/18