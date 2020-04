Das gilt jedoch nicht für den mit der Messe verbundenen Wettbewerb. In einer der fünf Kategorien, „Manufacturing“, ging der Preis für die kreativste Stoffidee nach Bielefeld an den Handwerksbetrieb Jording Meisterwerkstätten .

Ausgezeichnet wurde Jording nach Angaben der Firmenchefin Cornelia Delius für ihren Beitrag bei der Neueinrichtung des umgebauten Hotels „Sempacher See“ im Schweizer Kanton Luzern. Besonders beeindruckt war die Jury von dem 26 Meter langen und neun Meter breiten Deckenvorhang. Die Stoffbahnen aus Batist sind gerafft und von Glasfaserstäbchen so geführt, dass sie den Eindruck einer sich in sechs Metern Höhe im Luftzug sanft wiegenden Welle hervorrufen. Das Motiv passt zum nahe gelegenen Sempacher See. Das Hotel gehört einer Stiftung hat sich zum Ziel gesetzt, vor allem Menschen im und ohne Rollstuhl zusammenzubringen. Derzeit allerdings ist es wegen des Coronavirus geschlossen.

Insgesamt sind 140 Projekte eingereicht worden. Jording, das seinen Sitz in der Bielefelder Innenstadt hat, stattet in ganz Europa Luxushotels, private Residenzen, Kulturbetriebe sowie Alten- und Pflegeeinrichtungen mit hochwertigen Polsterkissen und textilen Accessoires aus.