Von Christian Müller

Bielefeld (WB). Polizei und Feuerwehr sind am frühen Mittwochmorgen zu einem ungewöhnlichen Einsatz in die Straße Lohbreite ausgerückt. Die Bewohner eines Hauses waren gegen 1.30 Uhr unsanft aus dem Schlaf gerissen worden, weil ein Auto in die Hauswand gekrachte war.