Auf dem früheren Gelände der Firma Kahmann & Ellerbrock an der Feldstraße, hier ein Blick vom Hof des Umweltbetriebs, soll die neue Feuerwache entstehen.

Von Michael Schläger

Bielefeld (WB). Das städtische Rechnungsprüfungsamt warnt in einem internen Bericht vor immensen Preissteigerungen beim Bau der neuen Hauptfeuerwache auf dem früheren Gelände der Firma Kahmann & Ellerbrock an der Feldstraße. Nach seinen Schätzungen könnten sich die Kosten auf rund 165 Millionen Euro summieren.

Das wäre deutlich mehr als bisher geschätzt. Der städtische Immobilienservicebetrieb (ISB) und das Feuerwehramt gehen aktuell von rund 100 Millionen Euro aus.

Der Bericht war vom Rechnungsprüfungsausschuss des Rates und der Arbeitsgruppe Hauptfeuerwache, einem Gremium aus Kommunalpolitikern und Verwaltungsvertretern, in Auftrag gegeben worden und liegt seit vergangener Woche vor. Darin wird auch auf die Notwendigkeit verwiesen, dass mit dem Bau der neuen Hauptwache ebenfalls die Einrichtung einer zusätzlichen Feuerwache Ost erforderlich sei, um die Alarmierungszeiten im gesamten Stadtgebiet einhalten zu können.

Bereits die erste Berechnung sorgte für Aufsehen

Zunächst war vorgesehen, die in die Jahre gekommene Hauptfeuerwache am bestehenden Standort am Stadtholz neu zu errichten. Hierfür wären nach ersten Schätzungen rund 69 Millionen Euro nötig gewesen, ebenfalls eine Summe, die bei Bekanntwerden schon für Aufsehen gesorgt hatte.

Die vorhandene Fläche erwies sich aber als zu klein, notwendige Container-Lösungen für den Übergang als unzulänglich. Dann ergab sich die Möglichkeit, das frühere Firmengelände von Kahmmann & Ellerbrock zu erwerben. Der technische Großhandel war in das Gewerbegebiet Niedermeyers Hof umgezogen.

Am früheren Unternehmenssitz soll nun voraussichtlich ab 2023 mit dem Neubau der Hauptfeuerwache begonnen werden. Zwischenzeitlich sollen im früheren Bürogebäude der Firma Klassen der Hellingskampschule untergebracht werden. Die Grundschule wird an ihrem Alt-Standort neu gebaut und benötigt Ersatz für den Übergang (diese Zeitung berichtete).

Bei der Stadt war man auch deshalb froh, das ehemalige Firmengelände erwerben zu können, weil es unmittelbar an den städtischen Umweltbetrieb (UWB) grenzt. So sollen Synergien erschlossen, etwa Parkplätze oder die Kantine von Feuerwehr und UWB gemeinsam genutzt werden. Doch bei letzterem Punkt gibt es Widerstand bei der Feuerwehr, die darauf verweist, dass ihre Einsatzkräfte rund um die Uhr bereit stehen müssten, die Verpflegung entsprechend gewährleistet sein müsste.

Arbeitsgruppe muss Kostenschätzungen bewerten

In ersten Reaktionen auf den Bericht des Rechnungsprüfer heißt es, hier sei von einer Optimallösung ausgegangen worden, die so nicht umgesetzt werde. Außerdem sei nicht eingerechnet worden, dass etwa durch die Vermarktung des bisherigen Feuerwehr-Standortes auch wieder Geld in die Stadtkasse fließen werde.

Andererseits fußt der Bericht durchaus auf gängige Teuerungsszenarien. Mit denen ist die Stadt immer wieder konfrontiert. So sollte etwa der Neubau der Martin-Niemöller-Gesamtschule fast vollständig aus den 42 Millionen Euro aus dem Programm „Gute Schule 2020“ des Landes finanziert werden. Inzwischen wird auch für dieses Projekt mit einem fast doppelt so hohen Betrag gerechnet.

Die Arbeitsgruppe Hauptfeuerwache muss nun die unterschiedlichen Kostenschätzungen bewerten. Der Hauptausschuss des Rates ist das Gremium, in dem dann die Entscheidung über den Neubau fällt.