Laut Staatsanwalt sollen Alexander A. (38), Alexander B. (40), Armin P. (41), Heinrich B. (55) und Willi S. (46) Mitglieder einer europaweit agierenden Tätergruppe sein, die regelmäßig große Mengen unversteuerter Zigaretten von unbekannten Lieferanten bezog und weiter verkauft hat.

Detailliert sind in der Anklageschrift 26 Fälle im Zeitraum zwischen dem 30. Juli 2017 und dem 15. November 2019 aufgelistet, bei denen insgesamt 357.200 Stangen Zigaretten verschoben wurden. Dabei sei deutsche und niederländische Tabaksteuer in Höhe von 11,5 Millionen Euro und britische Tabaksteuer von umgerechnet fast 2,5 Millionen hinterzogen worden. Alexander B. soll als Auftraggeber und Drahtzieher in sämtlichen Fällen aus dem Hintergrund agiert haben.

Anklage ist nach Meinung des Anwalts fehlerhaft

Alexander A. sei an 25 Taten maßgeblich beteiligt gewesen, den übrigen Angeklagten werden zwischen drei und fünf Taten zur Last gelegt. Meist wurde die Hehlerware mit Kleintransportern und Lastwagen befördert und in diversen Lagerstätten in Bielefeld, Bad Salzuflen, Sundern und Lüdinghausen, bzw. im niederländischen Rosendahl und Klundert gelagert und verladen.

Nach 50-minütiger Verlesung der Anklageschrift erkundigte sich Rechtsanwalt Senol nach etwaigen Strafmilderungen für seinen Mandanten Alexander A. wegen dessen Aufklärungshilfen während der bisherigen Ermittlungen. Nachdem der Vorsitzende Richter noch keine Angaben zum Strafmaß machen wollte, stellte Rechtsanwalt Peter Wüller als Verteidiger des Hauptangeklagten Alexander B. den Antrag, das Verfahren gegen seinen Mandanten abzutrennen, einzustellen und den bestehenden Haftbefehl aufzuheben.

Prozess wird am 20. Mai fortgesetzt

Seiner Ansicht nach sei die Anklage fehlerhaft und erfülle nicht die Mindestvoraussetzungen als Teil eines ordentlichen Verfahrens. »Ort, Zeit und Ablauf der Tat müssen sich als historisches Ereignis von anderen Taten unterscheiden lassen«, betonte Wüller. Die pauschale Aussage, sein Mandant habe in jedem der zu behandelnden Fälle Weisung erteilt, erfülle die Anforderungen einer Umgrenzungspflicht nicht.

Der Staatsanwalt wies den Antrag als unbegründet zurück, schließlich habe Alexander A. mit seinen umfangreichen Aussagen wesentlich zu den Ermittlungen beigetragen. Für den Fall, dass seinem Antrag nicht entsprochen werde, forderte Peter Wüller zusätzlich weitere Akten über in der Anklageschrift genannte, gesondert verfolgte Personen an.

Der Prozess, bei dem wegen der Corona-Vorschriften genau definierte Abstandsregeln einzuhalten sind, wird am 20. Mai um 10 Uhr fortgesetzt. Insgesamt sind bisher sieben weitere Verhandlungstage anberaumt.