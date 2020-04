Frauke Hellenbrand freut sich, wieder Kunden in ihrem Geschäft in Paderborn beraten zu können.

Bielefeld/Paderborn/Halle/Gütersloh (WB). Mit vielen kreativen Ideen haben Einzelhändler und andere Unternehmen in der Region auf die coronabedingten Einschränkungen reagiert. Ob in Bielefeld, Bünde, Gütersloh, Halle oder Paderborn: Für ihre Kundschaft sind sie trotzdem da.

Zum Beispiel Frauke Hellenbrand in ihrem Geschäft „vom Fass“ in Paderborn. „Ich freue mich, dass ich wieder an sechs Tagen in der Woche für meine Kunden da sein darf“, sagt sie.

Andere starten in ganz neue Projekte: So bieten Martin Knabenreich (Geschäftsführer Bielefeld Marketing) und Projektleiter Patrick Piecha Autokino-Abende an der Bielefelder Radrennbahn an. In Gütersloh haben die Volksbank Bielefeld-Gütersloh und der Bürgerkiez eine Crowdfunding-Kampagne zur Unterstützung der heimischen Kulturschaffenden gestartet.

