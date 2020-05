Nach der Messerstecherei sicherte die Kripo am Sonntagabend Spuren am Tatort. Foto: Christian Müller

Bielefeld (WB/mdel). Nach den Messerstichen im Keller eines Reihenhauses am Lindenplatz ist gegen die tatverdächtige 14-Jährige Haftbefehl erlassen worden. Bei dem Streit am Sonntagabend soll sie einem 15-jährigen Mädchen gefährliche Stich- und Schnittverletzungen am Rücken und Oberarm zugefügt haben.