Ein 17-Jähriger ist in der Nacht zum 1. Mai Stadtbahn-Haltestelle Schelpmilser Weg erstochen worden. Foto: Jens Heinze

Bielefeld (WB/hz/mdel/cm). In der Nacht zum 1. Mai ist im Bielefelder Stadtteil Baumheide ein junger Mann (17) niedergestochen worden. Ein Verdächtiger wurde von der Polizei festgenommen.

Gegen 23 Uhr beobachteten mehrere Zeugen, die sich an der Haltestelle aufhielten, wie ein Mann mit dem Bielefelder sprach und ihn dabei augenscheinlich mit einem Messer bedrohte. Kurz darauf kam der 17-Jährige den Zeugen entgegen und wies Stichverletzungen auf, während der andere Mann sich zu Fuß in Richtung Schelpmilser Weg und Baumheide entfernte. Die vorhergehende Messerstecherei soll sich auf dem Bahnsteig der Linie 2 in Fahrtrichtung Innenstadt ereignet habeb.

Rettungswagen und Polizei wurden alarmiert. Der 17-jährige in Bielefeld geborene Deutsch-Tscheche wurde in ein Krankenhaus transportiert, wo er später verstarb.

Die Zeugen beschrieben den Tatverdächtigen wie folgt: junger Mann, etwa 170 Zentimeter groß. Bekleidet war er mit einem weißen T-Shirt mit dunklen Applikationen oder Aufdrucken. Über dem Shirt trug der Mann einen dunklen "Hoody". Der Tatverdächtige sprach deutsch mit osteuropäischem Akzent.

Polizei bittet weiterhin um Hinweise

Im Rahmen der Fahndung konnte durch Polizeibeamte ein Verdächtiger vorläufig festgenommen werden, auf den die Täterbeschreibung zutrifft. Ob dieser erste Tatverdacht erhärtet werden kann, ist derzeit noch unklar.

Die Polizei Bielefeld richtete noch in der Nacht die zwölfköpfige Mordkommission "Bahn" unter der Leitung von Kriminalhauptkommissar Alexander Scholz ein. Die Tatortarbeiten konnten bereits beendet werden. Am Vormittag waren Diensthundeführer der Polizei im Einsatz, um in Baumheide nach der Tatwaffe zu suchen.

Die Obduktion des Opfers wurde durch die Staatsanwaltschaft Bielefeld für diesen Freitag anberaumt.

Polizei und Staatsanwaltschaft bitten weiterhin um Hinweise auf mögliche Tatverdächtige an das PP Bielefeld unter Tel. 0521/545-0. Die Ermittlungen zum Ablauf der Tat sowie möglichen Tatverdächtigen, Hintergründen und der Motivlage dauern an.