Bielefeld (WB). In Bielefeld sind mit Stand Samstag, 2. Mai, seit dem Ausbruch 379 Menschen positiv auf das neuartige Coronavirus getestet worden. Das sind vier mehr als am Freitag. Das meldete die Stadt.

313 Menschen (+1 zum Vortag) sind wieder genesen, es gibt also 66 aktive Fälle. Drei Menschen sind bisher aufgrund einer Infektion mit dem Coronavirus gestorben. In Quarantäne befinden sich 669 Bielefelderinnen und Bielefelder, drei mehr als am Tag zuvor. Aktuelle Zahlen aus den Krankenhäusern gab es am Samstag nicht.