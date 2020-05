Von Kerstin Sewöster

Bielefeld (WB). „Die meisten Friseure haben schon schlaflose Nächte“, ist Markus Turri sicher. Der Obermeister der Bielefelder Friseur-Innung verfolgt selbst mit großer Spannung, wie nach dem Lockdown, der auch das Friseurgewerbe sieben lange Wochen hart getroffen hat, der Alltag wieder in die Friseursalons einkehren soll. Turri geht davon aus, dass nahezu alle Salons bereits am Montag öffnen und rechnet mit einem großen Andrang. In den nächsten zwei Wochen hat er selbst keinen Termin mehr zu vergeben.