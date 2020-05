Das hat Hartmut Meichsner, langjähriger CDU-Kommunalpolitiker und profunder Kenner der Bielefelder Stadtgeschichte, nicht ruhen lassen. Er stellte eigene Nachforschungen an und kommt zu dem Ergebnis: Das mit der Höhe kann man so und so sehen.

Auf den naheliegenden Gedanken zu kommen, dass nach zwei Weltkriegen und unterschiedlichen Nutzungen die Situation nicht mehr die wie vor 115 Jahren sei, schien offenkundig schwierig gewesen zu sein, so Meichsner. Gerade in der jüngsten Fachliteratur könne man „mancherlei Nachdenkenswertes“ über Abgrabungen und Aufschüttungen, Abrisse, Neu- und Umbauten sowohl innerhalb als auch außerhalb des Burggeländes erfahren. Nach Meichsners Angaben betrug 1905 die überlieferte Höhe des gemauerten Turms, und zwar der Plattform, nicht der Zinnenkante, 32,14 Meter. 2020 reichte die Turmhöhe bis zur Zinnenkante dann auf besagte 31,465 Meter. Die überlieferte Gesamthöhe bis zur Fahnenspitze habe 1905 37 Meter betragen, 2020 seien 45,1 Meter gemessen worden.

Nachvollziehbare wesentliche Veränderungen des Fahnenmastes seien mit Sicherheit in den 40er Jahren, dann Anfang 1950 nach dem Abbau der militärischen Anlagen und schließlich 1974 erfolgt.

Meichsner verweist in seinen Forschungen auf einen „bildprogrammatischen Verbund“, der Anfang des 20. Jahrhunderts mit dem Bau des Rathauses, der Neuen Synagoge, dem Stadttheater, der Zionskirche, dem späteren Sennefriedhof einschließlich der dortigen Kapelle sowie dem Turm der Sparrenburg geschaffen worden sei. Der folge auch freimaurerischer Symbolik.