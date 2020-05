Mitarbeiter der Kripo-Spurensicher ung sind nach dem Leichenfund an der Wiesenstraße in Bielefeld im Einsatz. Ein Polizei-Hundeführer unterstützt die Spurensuche mit seinem Hund. Foto: Christian Müller

Von Jens Heinze

Bielefeld (WB). Heimtückischer Mord und Mord aus niedrigen Beweggründen – wegen dieser schweren Vorwürfe soll sich ein Bielefelder (48) demnächst vor einem hiesigen Schwurgericht (10. Große Strafkammer) verantworten. Dem von den kapverdischen Inseln stammenden Angeklagten wird vorgeworfen, am 11. Februar seine 49-jährige Geliebte an der Wiesenstraße hinter der Müllverbrennungsanlage erstochen zu haben, sagte der ermittelnde Staatsanwalt Christoph Mackel.

Die getötete 49-Jährige war, wie mehrfach berichtet, am 12. Februar gegen 8.20 Uhr an der abgelegenen Wiesenstraße hinter der Müllverbrennungsanlage von Passanten entdeckt worden. Der Leichnam soll knapp ein Dutzend Messerstiche beziehungsweise Abwehrverletzungen aufgewiesen haben. Die aus dem Bielefelder Norden stammende Frau, Mutter eines erwachsenen Sohnes, soll von ihrem Ex-Freund (48) mit einem Fleischmesser (Klingenlänge knapp 20 Zentimeter) umgebracht worden sein. Die 49-Jährige starb innerhalb weniger Minuten nach Stichen in den Brustkorb an inneren Blutungen, ergab die Obduktion der Rechtsmedizin.

In U-Haft

Die Tatwaffe wurde von Kripoermittlern im Wellbach in Baumheide sicher gestellt. Der Beschuldigte, der vor seiner Festnahme unweit des Waffenfundortes wohnte, sitzt seit Mitte Februar im hiesigen Gefängnis in Untersuchungshaft und schweigt bislang.

Staatsanwalt Mackel fasst das Wesentliche aus seiner Anklage wie folgt zusammen. Die 49-Jährige soll mit dem Mann seit mehr als einem Jahr eine sogenannte On-Off-Beziehung geführt haben. Das Paar trennte sich, der 48-Jährige wurde gewalttätig, trotzdem sollen beide offenbar wieder zusammen gefunden haben.

Allerdings waren die Übergriffe des Baumheiders bereits bei der Polizei und Justiz aktenkundig. Am 11. Februar, einen Tag vor dem Fund der Leiche, soll der 48-Jährige die Mutter aus Theesen umgebracht haben. Acht Tage später sollte sich der wegen Körperverletzung und Fahrens ohne Führerschein bereits vorbestrafte Mann bei einem Prozess vor dem Amtsgericht verantworten, weil er seine Geliebte unter anderem mit einem Messer bedroht haben soll.

War Mord geplant?

Staatsanwalt Mackel geht davon aus, dass der 48-Jährige den Mord am 11. Februar geplant hatte. Der Angeklagte soll sich am 11. Februar über den Kurznachrichtendienst WhatsApp mit der Geliebten verabredet haben. Als der Mann in Baumheide aufbrach, soll er das Küchenmesser mit der langen Klinge dabei gehabt haben. Eine Zeugin will das Treffen an der wenig befahrenen Wiesenstraße hinter der MVA Heepen am Rande eines Wäldchens gesehen haben. Der mutmaßliche Messerstecher und die Mutter hätten zusammengestanden und geraucht.

Gegen Mitternacht geblitzt

Später soll der Mann die 49-Jährige an der Wiesenstraße nahe des MVA-Lastwagenparkplatzes erstochen und die Leiche im nahen Gebüsch notdürftig versteckt haben, sagt der Staatsanwalt. Offenbar in der Nacht holte der Angeklagte das Auto des Opfers, in dem auch der Hund der Frau saß. Damit soll der Mann noch eine Runde durch die Stadt gefahren sein. „Er wurde gegen Mitternacht mit überhöhter Geschwindigkeit auf der Herforder Straße vor dem Möbelhaus Zurbrüggen geblitzt“, sagt Staatsanwalt Mackel. Dann soll der 48-Jährige das Fahrzeug nahe seiner Wohnung in Baumheide abgestellt haben. Dort wurde es später von den Ermittlern einer Mordkommission gefunden.

„Die Anklage basiert auf reichlich Vermutungen. Das müssen wir in der Verhandlung klären“, sagte Verteidiger Martin Mauntel.