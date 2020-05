Freunde haben am Tatort Blumen und Kerzen abgestellt. Foto: Starke

Von Jens Heinze

Bielefeld (WB). Intensivtäter Eduard T. (18) – der Bielefelder soll fünf Wochen nach seiner Entlassung aus der Untersuchungshaft am 30. April einen 17-Jährigen erstochen haben – musste auf freien Fuß gesetzt werden. Das behauptet zumindest das Amtsgericht Bielefeld am Mittwoch in einer zweiten Stellungnahme.