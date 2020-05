Von Hendrik Uffmann

Bielefeld (WB). Wenn am Dienstag um 10 Uhr der Heimattierpark Olderdissen nach achtwöchiger Corona-Zwangspause erstmals wieder öffnet, wird alles anders sein. Erstmals in der Geschichte gibt es einen Zaun um das Gelände, Einlasskontrollen und Hygieneregeln. „Wir freuen uns, dass wir endlich wieder öffnen können, denn der Tierpark ist für die Besucher da. Wir appellieren aber dringend an alle Gäste, die wichtigen Regeln wie den Mindestabstand einzuhalten“, sagt Herbert Linnemann.