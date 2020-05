Bielefeld-Senne (WB/cm). Dass aus diesem Zwischenfall kein Unglück geschehen ist, hat man einem aufmerksamen Kleinbusfahrer zu verdanken, der den Notruf rechtzeitig absetzte. Am späten Freitagabend geriet ein 21-Jähriger mit seinem Kleinwagen auf die Eisenbahngleise am Bahnübergang Bleicherfeldstraße und fuhr sich fest. Verletzt wurde niemand, das Auto musste geborgen werden.

Der Vorfall ereignete sich gegen 23 Uhr. Beamte der Bielefelder Polizei und der für Gleisanlagen zuständigen Bundespolizei ließen die Strecke der Sennebahn zwischen den Haltepunkten Sennestadt (Krackser Bahnhof) und Schloß Holte sperren. Ein 21-Jähriger Bielefelder war mit seinem Golf 5 auf der Bleicherfeldstraße in Richtung Sender Straße unterwegs.

Der junge Autofahrer beabsichtigte kurz hinter dem Bahnübergang nach rechts auf die Zufahrt einer Schrebergartensiedlung abzubiegen, teilte er vor Ort mit. Ersten Erkenntnissen zufolge bog er bereits auf dem Bahnübergang nach rechts ab und kam nach einigen Metern Irrfahrt auf den Gleisen zum Stehen. Ein unmittelbar nach dem Ereignis vorbeikommender Fahrer der Mobiel-Busse „Anton“ meldete den Vorfall.

Über einen Kranausleger eines Abschleppers wurde der an der Vorderachse beschädigte Wagen abgeschleppt. Die Reparaturkosten an dem nicht mehr fahrbereiten Golf wurden auf etwa 1.000 Euro geschätzt. An den Gleisanlagen soll kein Schaden entstanden sein. Nach 52 Minuten wurde die Strecke um 23.54 Uhr wieder freigegeben. Den Fahrer erwartet eine Anzeige wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr.