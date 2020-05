Bielefeld (WB/St). Neben den Restaurants dürfen von Montag an auch die Bäckereien wieder ihre angeschlossenen Cafés öffnen.

„Darüber sind wir ausgesprochen froh, wenn es auch eine ganze Reihe von Problemen gibt,“ so Thomas Pollmeier, einer der Geschäftsführer der Lechtermann-Pollmeier Bäckereien. Größtes Problem für die Bäckereien: die von der Landesregierung vorgeschriebene Registrierungspflicht der Kundschaft. Pollmeier: „Wir legen Listen aus, in die sich die Kunden eintragen müssen, dann wird ihnen ein Tisch zugewiesen.“

Die Abstände der Tische in den Bäckerei-Cafés werden vergrößert, sodass ein ausreichender Sicherheitsabstand gewährleistet ist. Wenn die Kunden den Tisch wieder verlassen, wird dieser desinfiziert. „Das wird überall so ablaufen, wir Bäckereien in Bielefeld haben uns kurzgeschlossen und auf einen gemeinsamen Weg geeinigt,“ erklärt Pollmeier. Man sei froh, dass der Kunde nun wieder Kuchen, Brötchen und Kaffee vor Ort konsumieren könne. Auch Frühstück werde wieder angeboten, „allerdings nur ein Tellerfrühstück.“ Buffets sind laut Anordnung des Landes weiterhin untersagt.

Pollmeier schätzt, dass die Bielefelder Bäckereien durch die Schließung des angeschlossenen Cafébetriebes 20 bis 30 Prozent Umsatzeinbußen gehabt haben, „natürlich mit großen Unterschieden, je nach Standort und Angebot.“