Weitere 41 Menschen in Bielefeld können die Quarantäne verlassen. Foto: dpa

Bielefeld (WB/abe). Die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Menschen ist in Bielefeld auch bis zum Sonntag nicht angestiegen.

Stand jetzt sind weiterhin 387 Bielefelderinnen und Bielefelder positiv getestet worden. Das ist keine Veränderung zum Vortag. Von den positiv Getesteten sind mittlerweile 340 Menschen genesen.

Derzeit werden elf Personen in Krankenhäusern behandelt, vier davon liegen auf der Intensivstation und müssen beatmet werden. An den Folgen des Coronavirus gestorben sind in Bielefeld bisher drei Menschen.

Die einzige Veränderung: Es befinden sich aktuell 195 Menschen in Quarantäne. Das sind 41 weniger als am Vortag.

Die Neuinfektionsrate der letzten sieben Tage beziffert sich somit auf 2,4 pro 100.000 Einwohner. Das entspricht acht Neuinfizierten in einer Woche.