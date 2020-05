Zum zweiten Mal ist das Städtische Klinikum damit gescheitert, das MVZ an der Otto-Brenner-Straße 114 zu übernehmen. Die Gläubiger bevorzugen einen anderen Investor. Foto: Peter Bollig

Von Peter Bollig

Bielefeld (WB). Das Städtische Klinikum Bielefeld steigt nun doch nicht in die wirtschaftlich angeschlagene dermatologische Ärztegemeinschaft an der Otto-Brenner-Straße ein, um das Medizinische Versorgungszentrum (MVZ) als neues Tochterunternehmen zu übernehmen. Der Rat hatte der Beteiligung im April bereits zugestimmt, sogar die Umbenennung in „Medizinisches Versorgungszentrum Teuto des Klinikum Bielefeld GmbH“ auf den Weg gebracht. Der Gläubigerausschuss im Insolvenzverfahren hat dem zweiten Anlauf des städtischen Klinikums, das MVZ zu übernehmen, aber einen Strich durch die Rechnung gemacht.