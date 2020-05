Am späten Abend des 30. April ist an der Stadtbahn-Haltestelle Schelpmilser Weg ein 17-jähriger Bielefelder erstochen worden. Die NRW-SPD will nun wissen, warum der mutmaßliche Täter (18) zuvor auf freien Fuß gesetzt wurde. Foto: Christian Müller

Von Michael Delker

Bielefeld (WB). Das Tötungsdelikt an der Stadtbahn-Haltestelle in Baumheide entwickelt sich zu einem Politikum. Die SPD-Fraktion im Landtag hat für die Rechtsausschuss-Sitzung am Mittwoch eine Aktuelle Viertelstunde beantragt. Die Opposition hat einen Katalog mit 71 Fragen vorgelegt, der sich an NRW-Justizminister Peter Biesenbach richtet.