Bielefeld-Schildesche (cm). In einer Autowerkstatt an der Kreuzung An der Reegt/Apfelstraße hat am Montagabend ein Lkw gebrannt. Gegen 17.40 Uhr meldete der Pächter der Werkstatt, dass es im Bereich des Motorraums angefangen hatte zu brennen. Bis die Einsatzkräfte der Feuerwehr eintrafen, war das Feuer allerdings bereits unter Kontrolle.