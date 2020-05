Bielefeld (WB/hz). Ein vermeintlich harmloses Treffen zwischen zwei Schülerinnen der 9. Klasse endet mit einem Mordversuch. So stellt sich inzwischen ein Kapitalverbrechen dar, das eine Jugendliche (14) an ihrer Klassenkameradin (15) begangen haben soll. Die 14-Jährige sitzt aktuell wegen des Vorwurfs des versuchten Mordes in Iserlohn in der Jugendstrafanstalt.