Bielefeld (WB/cm). Die Bielefelder Feuerwehr ist am Dienstagvormittag zu einem Küchenbrand gerufen worden. Am Telefon: der neunjährige Frederik aus Brake. Er konnte den Leitstellendisponenten detaillierte Angaben machen und erhielt großes Lob vom Einsatzleiter.

Der Drittklässler meldete sich um 9.54 Uhr über die Notrufnummer 112. Er gab an, dass es aus der Mikrowelle dampfen würde und die Küche verraucht sei. Verwundert über den jungen Anrufer gingen die Disponenten mit gewohnt größter Sorgfalt an die Sache ran und gaben detaillierte Infos. Sehr vorbildlich schloss Frederik Fenster und Türen und lief ins Freie.

Dort empfing er in der Straße Lämmkenstatt die Feuerwehrkräfte und wies Einsatzleiter Sven Woydak den Weg. »Der junge Mann war allein in der Wohnung und handelte sehr vorbildlich. Tapfer stellte er sich dem Rettungsdienst bei einer kurzen Untersuchung und blieb glücklicherweise unverletzt.«

In der Wohnung selbst stellten die Brandbekämpfer eine leichte Verrauchung fest. Die vermutlich defekte Mikrowelle wurde nach draußen gebracht und die Zimmer der Wohnung entraucht. Frederik konnte an der Einsatzstelle in die Arme seiner Tante laufen, die sich um ihn kümmerte. Für ihn sei, wenn die Zeit gekommen ist, definitiv ein Platz in der Jugendfeuerwehr gesichert, fügte Woydak hinzu.