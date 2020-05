Oliver Claußen mit seinen Töchtern Eena (2) und Lika (4) sind die ersten Besucher am Tag der Wiedereröffnung des Tierparks Olderdissen. Am Eingang erhalten sie von Tanja Düe einen Flyer mit Wegeplan und Verhaltenstipps. Foto: Bernhard Pierel

Von Peter Bollig

Bielefeld (WB). Rund 70 Erwachsene und vor allem Kinder reihen sich am Dienstag um 10 Uhr am Eingang zum Tierpark Olderdissen ein, um zu den ersten Besuchern nach der Corona-Zwangspause zu gehören. Eine Stunde später zählen die Mitarbeiter schon 355 große und kleine Gäste, die es kaum erwarten konnten, eine der beliebtesten Bielefelder Freizeiteinrichtungen wieder betreten zu dürfen.

Oliver Claußen steht mit seinen Töchtern Lika (4) und Eena (2) ganz vorne in der Reihe, als Tierparkleiter Herbert Linnemann und sein Team gemeinsam mit OB Pit Clausen und Umweltbetriebs-Chefin Margret Stücken-Virnau die ersten Besucher nach acht Wochen begrüßen. „Auf Pferde und Hühner“ freuen sich die Mädchen ganz besonders, und auf den Spielplatz.

Kälbchen heißt jetzt „Pit“

Pit Clausen indes zieht’s bei seinem Rundgang als Erstes zum Eselgehege. Denn dort warten zwei neue Attraktionen, die sich während der Zwangspause eingestellt haben: die Esel-Mädchen Johanna und Liesel, die im April geboren wurden. Vier Tage alt ist ein Kälbchen bei den Hochlandrindern, das Linnemann spontan „Pit“ tauft, als es vom OB einige Streicheleinheiten erhält.

Pit Clausen findet es „gut, dass wir uns auf einen neuen Regelbetrieb einstellen konnten“, der es möglicht mache, den beliebten Tierpark wieder zu öffnen – und der in dieser Form wohl nicht nur einige Wochen, sondern Monate andauern dürfte. Zugleich bittet er die Besucher um Verständnis für einige Einschränkungen, möglicherweise auch für Wartezeiten am Eingang . Zum Schutz vor einer Ausbreitung des Coronavirus dürfen maximal 1000 Menschen gleichzeitig in den Tierpark. „Ich bin sicher, die sind schnell erreicht“, sagt Pit Clausen.

Denn der Tierpark ist gefragt: An regulären Sonntagen etwa zählt Olderdissen 5000 Besucher am Tag, an Spitzentagen schon mal bis zu 10.000. Um den Zugang kontrollieren zu können, ist bis auf weiteres nur der Ein- und Ausgang am Parkplatz geöffnet. Besucher erhalten dort einen Flyer mit Verhaltenstipps und einen Wegeplan, denn einige Strecken sind gesperrt, auf anderen Wegen gelten Einbahn-Regelungen, um den Abstand zwischen den Besuchern zu gewährleisten. Schilder auf dem Gelände geben ebenfalls die Richtung vor und verweisen auf Sackgassen, die dadurch entstehen, dass Zugänge gesperrt sind.

Füttern ist verboten

Der Eintritt bleibt kostenlos, Besucher sollen sich maximal drei Stunden im Tierpark aufhalten. Geöffnet hat er täglich von 10 bis 18 Uhr, letzter Einlass ist um 17 Uhr. Weil das Füttern der Tiere derzeit verboten ist, sind auch die Futterautomaten gesperrt. Der Tierparkshop bleibt geschlossen, die Gastronomie ist geöffnet. Auf der Toilette gilt eine Maskenpflicht, ansonsten nicht. „Wir müssen aufeinander Rücksicht nehmen“, fasst Herbert Linnemann zusammen.

Die Corona-Krise belastet den Umweltbetrieb (UWB) finanziell nicht nur durch fehlende Parkgebühren der Tierparkbesucher und Kosten für einen rund 350 Meter langen Zaun: Das bislang elfköpfige Team soll um fünfeinhalb Stellen erweitert werden, um den Einlass und die Abstandsregeln zu kontrollieren, sagt UWB-Chefin Margret Stücken-Virnau. Das koste rund 340.000 Euro im Jahr. Die neuen Mitarbeiter sollen auch bei der geplanten Erweiterung des Tierparks zum Einsatz kommen.