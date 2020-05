Von Peter Bollig

17.500 Euro haben die Clubs für die Corona-Hilfe unter dem Dach der Stiftung Solidarität an Spenden zusammengetragen. 10.000 Euro davon fließen in das Projekt „Solidaritätspakete“ . Mit dem Geld kauft die Stiftung 500 Einkaufsgutscheine in einem Discounter und stellt sie Bedürftigen zur Verfügung. Denn die Corona-Krise bedeute auch für sozial Schwache eine zusätzliche finanzielle Belastung, sagt Franz Schaible, etwa weil notwendige Hygiene- und Desinfektionsmittel teuer, günstige Lebensmittel in den Läden schon mal vergriffen seien.

Schon 1300 Gutscheine verschickt

Seit dem Start des Projektes Anfang April hat die Corona-Hilfe rund 1300 Gutscheine à 20 Euro an Menschen mit Bielefeld-Pass, die diese Unterstützung beantragt haben, verschickt. Bedürftige bekommen Gutscheine alle drei Monate, Familien mit Kindern bekommen jeweils bis zu drei dieser Einkaufsgutscheine. Für die Empfänger sei das „eine echte Hilfe“ – und ein Zeichen, dass auch sie nicht vergessen würden. Denn zusätzliche staatliche Unterstützung in Corona-Zeiten gebe es für sozial Schwache nicht.

Jutta Küster, Botschafterin der Corona-Hilfe Bielefeld, betont einen Vorteil dieser anonymeren Form der Hilfe: Bereits gefüllte Pakete an der Haustür entgegenzunehmen, sei vielen Betroffenen peinlich. Franz Schaible hofft, dass das Projekt über die Grenzen Bielefelds hinaus Schule macht. Auch deshalb ist er froh über die Unterstützung der Rotarier, die gut vernetzt und mit Clubs in vielen Städten vertreten sind.

Jürgen Stricker, Präsident des Rotary-Clubs Waldhof, freut sich über die große Spendenbereitschaft der Mitglieder. Innerhalb weniger Tage nach dem Aufruf seien die 17.500 Euro zusammengekommen. 7500 davon sollen als Reserve später der Corona-Hilfe zugute kommen.