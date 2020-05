Von Sabine Schulze

Möglich macht dies das neue System „Advanced Mobile Location“, kurz AML. „Wird jetzt von einem Smartphone aus die 112 gewählt, wird im Einsatzleitsystem der Feuerwehr ohne weiteres Zutun der Standort angezeigt“, erklärt Carsten Kroll, stellvertretender Feuerwehrchef. Dadurch kann der Disponent die Einsatzkräfte schneller zum Notfallort navigieren.

Navigation startet automatisch

Früher waren die Standorte nur grob zu bestimmen anhand des Mobilfunkmastes, in dem das Handy eingewählt war, jetzt erfolgt die Ortung auf zehn Meter genau, sagt Peter Palsbröker, Chef der Leitstelle. Dazu sind Vereinbarungen mit den Herstellern von Telefonen und mit Netzbetreibern getroffen worden, Datenschutzregeln werden eingehalten. Und Ortung und Datenübertragung sind für die Anrufer kostenlos.

Das Leitsystem sagt dem Disponenten in der Leitstelle der Feuerwache auch, welcher Rettungswagen am schnellsten vor Ort sein kann. Und wenn dessen „Mannschaft“ den Wagen anlässt, startet sofort die Navigation in dem Fahrzeug. Dennoch, sagt Palsbröker, muss der Disponent die Anfahrt überprüfen: „Das Navi sucht den schnellsten Weg, nicht unbedingt den geeignetsten.“ Hat sich im Wald ein Notfall ereignet, helfen die so genannten „Notfallpunkte“, Rettungs- und Treffpunkte, zu denen es eine Anfahrt gibt.

Mehr Ruhe im Gesprächsablauf

Das AML ist gekoppelt an das bereits Ende 2019 eingeführte „strukturierte Notrufabfragesystem“ (SNA), das Anrufer und Disponenten in der Feuerwehr- und Rettungsleitstelle durch das Gespräch führt. „Früher wurde abgefragt, wo was passiert ist, wie viele Betroffene und welche Verletzungen es gibt“, sagt Kroll. Die Prioritäten in der Notfallbearbeitung hätten sich aber verschoben, zugleich wurde der Notruf-Dialog vereinheitlicht.

Durch systematische Fragen und softwaregestützt bringt der Disponent noch mehr Ruhe in das Geschehen, kann er die Lage besser einschätzen und den Anrufer womöglich anleiten, einem Unfallopfer oder Schwerkranken zu helfen und ihn womöglich gar zu reanimieren. Das therapiefreie Intervall bis zum Eintreffen der Rettungskräfte wird so verkürzt. „Eine Anleitung eines Laienhelfers geschieht mittlerweile täglich“, sagt Kroll.