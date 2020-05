Bielefeld (WB). Die Polizei Bielefeld bittet um Hilfe bei der Suche nach zwei Ladendieben. Die bisher unbekannten Männer hatten am 24. Oktober vergangenen Jahres in einen Drogeriemarkt in der Apfelstraße einige Pakete mit Rasierklingen im Werte von mehreren Hundert Euro gestohlen.