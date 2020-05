Max Leweling hat seinen Platz gefunden. Geboren wurde er als Mädchen. Das aber fühlte sich für ihn schon im Kindergartenalter einfach nicht richtig an. Jetzt lebt der 18-Jährige in einem männlichen Körper und ist sicher, auf dem richtigen Weg zu sein. Foto: Bernhard Pierel

Von Sabine Schulze

Schon im Kindergarten hatte Max das Gefühl, im falschen Körper geboren zu sein. „Geschlechtsinkongruenz“ nennen das Fachleute wie Dr. Norbert Jorch. Er ist Endokrinologe am Kinderzentrum in Bethel und dort für Transgender-Behandlungen zuständig. Max Leweling ist einer seiner Patienten. Jorch verhilft ihm zu dem Geschlecht, das zu ihm passt.

„Schon als Kind habe ich kaum mit Mädchen gespielt“, erzählt Max. Auch mit allem, was Mädchen vielleicht toll finden, konnte er nicht viel anfangen und wollte etwa nie lange Haare haben. „Meine Mutter meinte damals immer, dass ich ein burschikoses Mädchen sei“, erzählt der 18-Jährige. „Ich wusste aber, dass mit mir etwas nicht stimmt.“

Zeiten großen Selbstzweifels erlebt

Nur was das sein könnte, konnte er nicht benennen. „Ich kannte ja die Begriffe Transgender oder Transsexualität noch nicht.“ Mit etwa zwölf Jahren sah er dann im Fernsehen eine Reportage über das Phänomen, im falschen Körper, mit dem falschen Geschlecht geboren zu sein. Und in dem Moment erkannte Max, der damals noch Franka hieß, sich wieder.

„Ich war froh, dass mir die Augen geöffnet wurden.“ Denn auch er hatte Zeiten großen Selbstzweifels erlebt. Gesagt hat er damals dennoch noch nichts. „Nur meine Mutter, mit der ich die Fernsehsendung angeschaut habe, fragte spontan, ob das, was da geschildert wurde, nicht auch auf mich zutreffen könne.“ Es vergingen aber noch einmal zwei, drei Jahre, bis Max sich entschied, aus seinem weiblichen Körper herauszuwollen.

„Es gibt zwei Gruppen von Transgenderjungen und -mädchen“, sagt Dr. Norbert Jorch. „Die einen leben schon als Kleinkind aus, wie sie sich fühlen, die anderen begreifen das erst richtig mit Beginn der Pubertät.“ Typischerweise würden ihm die Kinder von den Eltern dann zur Einschulung oder beim Wechsel auf die weiterführende Schule vorgestellt. Auch Max war schon älter, im Rückblick aber habe auch bei ihm schon alles früh zum Jungen „gepasst“.

Max im Gespräch mit Dr. Norbert Jorch. Der Endokrinologe der Kinderklinik am Evangelischen Klinikum Bethel behandelt aktuell fast 35 junge Transgender. Foto: Bernhard Pierel Max im Gespräch mit Dr. Norbert Jorch. Der Endokrinologe der Kinderklinik am Evangelischen Klinikum Bethel behandelt aktuell fast 35 junge Transgender. Foto: Bernhard Pierel

Jorch, der aktuell etwa 35 Transgenderjungen und -mädchen behandelt, begrüßt, dass das Thema heutzutage offener behandelt wird. „Früher geschah das erst, wenn die Menschen erwachsen waren, vielleicht schon Familien gegründet hatten.“ Ein Outing war (oder ist) dann schon ein gewaltiger Schritt. Dabei kann der Leidensdruck groß sein, manche der Betroffenen entwickeln Depressionen oder quälen sich sogar mit Selbstmordgedanken.

Es gibt kein Zurück

Auch deshalb wird die Hormontherapie für Transgender durch eine Psychotherapie begleitet und ohnehin erst begonnen, wenn zwei Psychotherapeuten unabhängig voneinander nach vielen Sitzungen in einem Gutachten bestätigen, dass jemand Transgender ist, also die Geschlechtsidentität nicht mit den Geschlechtsmerkmalen übereinstimmt. Diese Sicherheit, erklärt Jorch, sei wichtig. Denn wenn die Hormontherapie begonnen hat, gibt es kein Zurück. „Und zwölf bis 13 Prozent der jungen Menschen haben in der Pubertät Phasen, in denen sie sich ihres Geschlechts nicht sicher sind.“

Die Hormontherapie hält im Idealfall die Pubertät auf, damit gar nicht erst sekundäre Geschlechtsmerkmale entstehen, die man später operieren muss, erklärt Jorch. Auch Regelblutungen könnten zum Problem werden. Bei Max begann die Therapie mit 16 Jahren, längst hat er die Stimme eines jungen Mannes. Einer ersten Operation hat er sich bereits unterzogen: Er hat sich im vergangenen Herbst die Brüste abnehmen lassen, nachdem er zuvor eine feste Bandage darum getragen hatte. „Dabei ist nicht das Entscheidende, dass man die Brust vor anderen verstecken will“, betont Jorch. Es gehe vielmehr darum, etwas anderes sein zu können, sich – etwa in Max’ Fall – als Mann wahrnehmen zu können. Angst vor dem Eingriff, der kaum Spuren hinterlassen hat, hatte Max Leweling nicht. Für ihn ist es wichtiger, jetzt eine männliche Brust zu haben.

Jorch bestreitet nicht, dass die Hormontherapie auch Auswirkungen haben kann, die fast denen der Wechseljahre gleichen können: „Sie beginnt ja im Alter von zwischen zehn bis 20 Jahren, wenn die Hormone ohnehin schwanken. Aber sie tut eben auch gut. Die Freude über das, was man gewinnt, ist größer.“ Dazu nickt Max nachdrücklich. Er weiß auch, dass er sein Leben lang männliche Hormone wird nehmen müssen – als Spritze oder irgendwann vielleicht auch als Gel.

Natürlich wird seine Veränderung wahrgenommen. Froh ist er, dass seine Eltern zu ihm gestanden haben. Der jüngere Bruder war anfangs irritiert, findet Max jetzt aber ebenso gut wie vorher Franka. Und die Oma war erst gar nicht so recht begeistert. „Ihr erster Kommentar war: Als ob wir nicht schon genug Probleme hätten“, erzählt Max lachend. Dann aber hat er ihr seine Situation erklärt, und jetzt ist sie seine treueste Unterstützerin.

Abschied vom Fußballspielen

Auch für seine Klassenkameraden, sagt Max, sei es mittlerweile normal, dass er kein Mädchen mehr ist. „Es haben sich zwar nicht alle getraut, mich danach zu fragen; aber denen, die etwas wissen wollten, habe ich erklärt, was es bedeutet, Transgender zu sein.“ Wieder andere kommentierten nur, dass ihnen das schon immer klar gewesen sei.

Verabschieden musste sich Max vom Fußballspielen: Als Franka hat er beim FSV Gütersloh gespielt – bis hinauf in die Junioren-Bundesliga. Allerdings ist das ein reiner Frauenverein, und Ersatz hat Max noch nicht gefunden. Daher geht er nun ins Fitnessstudio. „Fußball – und Sport allgemein – und Transgender ist ein Kapitel für sich“, sagt Jorch dazu trocken.

Max erzählt seine Geschichte offen, weil er es auch ein wenig als seine Mission ansieht, zu erklären und aufzuklären. „Mir wurde von einem anderen Transgender geholfen, ich will das weitergeben.“ Max berichtet darüber auch auf YouTube („LoyalMax“) und Instagram („mxlxwx“). Das hat allerdings seinen Preis: Vor einigen Wochen hat der 18-Jährige über Instagram eine Morddrohung erhalten, die er bei der Polizei angezeigt hat. „So etwas zeigt mir, dass die Leute keine Ahnung haben. Oder das sie vielleicht eigene Probleme haben.“

Auf dem richtigen Weg

Die Frage, ob er schon im eigenen Körper angekommen und mit sich im Reinen sei, beantwortet Max mit einem Zögern. „Geistig fühle ich mich schon sehr wohl. Ich bin auf dem Weg, den ich gehen will. Aber ganz richtig wird es sich erst anfühlen, wenn ich die letzte Operation hinter mir habe.“

Diese letzte Operation bedeutet die Angleichung der primären Geschlechtsorgane. Damit will Max allerdings noch etwas warten. Derzeit treibt ihn vielmehr die Frage um, ob er bis zum Abitur weiter zur Schule gehen oder sie in diesem Sommer verlassen soll, um eine Schule für Physiotherapeuten zu besuchen.