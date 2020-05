Bielefeld (WB). Das Revival des Autokinos in Bielefeld war ein großer Erfolg. Die Tickets für die bisherigen Termine an der Radrennbahn waren binnen Stunden ausverkauft. Veranstalter Bielefeld Marketing kündigt nun drei weitere Kino-Abende an – von Donnerstag, 21. Mai, bis Samstag, 23. Mai.

„Es ist uns gelungen, durch die Unterstützung der Sparkasse Bielefeld und der Stadtwerke Bielefeld die Voraussetzungen für drei weitere Kino-Abende zu schaffen“, sagt Martin Knabenreich, Geschäftsführer von Bielefeld Marketing.

Filmbeginn ist immer um 22 Uhr, Einlass ab 20.30 Uhr. Am Donnerstag, 21. Mai, ist die „European Outdoor Film Tour“ zu Gast. Das Outdoor-Film-Festival zeigt Dokumentar-Aufnahmen rund um Abenteuerlust und Fernweh. Am Freitag, 22. Mai, gibt es eine Filmlektion in Sachen „Enkel für Anfänger“ – die deutsche Erfolgskomödie rund um „Power-Rentner“ und „Leih-Omas“ mit Heiner Lauterbach und Palina Rojinski in den Hauptrollen.

Piccolo kann gleich mitbestellt werden

Am Samstag, 23. Mai, steigt dann die „Ladies Night“: Es darf geschmachtet und geschmettert werden bei „Mamma Mia!“, dem mit Ohrwurm-Hits von ABBA gespickten Kultfilm. „Stilecht kann für die Ladies Night beim Ticketkauf im Netz der Piccolo gleich mitbestellt werden. Männer dürfen sich für diesen Abend auch Tickets kaufen“, sagt Patrick Piecha, Projektleiter bei Bielefeld Marketing, mit einem Augenzwinkern.

Die Eintrittskarten für das Bielefelder Autokino gibt es wie bisher ausschließlich im Online-Vorverkauf. Der Einlass kostet 25 Euro und gilt grundsätzlich für einen Wagen mit zwei Insassen. Es können Zusatztickets für bis zu zwei weitere Personen auf der Rückbank gekauft werden. Unterm Strich dürfen die maximal vier Personen im Auto aber nur aus zwei Haushalten kommen.

Kino-Besucher sollten sich über die Maßnahmen zum Gesundheitsschutz auf dem Gelände informieren. Alle Infos dazu gibt es auf der Internetseite zum Autokino. Auf dem Parkplatz ist Raum für 170 Fahrzeuge. Gezeigt werden die Filme auf einer 12 Meter breiten und 6 Meter hohen Leinwand. Der Ton wird über das Autoradio übertragen.

Alle Informationen zu den Zusatz-Terminen sowie den Online-Ticket-Shop gibt es unter www.bielefeld.jetzt/autokino.