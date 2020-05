Bielefeld (WB). Die derzeitige Krise samt ihrem Veranstaltungsverbot beschert dem totgeglaubten Autokino auch in Ostwestfalen eine Renaissance unerwarteter Art. In Brackwede startet am kommenden Mittwoch, 20. Mai, nun eine etwas andere Pkw-Bühne, die statt Hollywoodklassikern kultige Film- und Bühnenangebote mit Ostwestfalen-Bezug präsentiert.