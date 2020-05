Bielefeld (WB). In Bielefeld gibt es keine weiteren Neuinfektionen. Wie am Vortag bleibt es bei 408 bisher positiv auf das Coronavirus getesteten Bielefelderinnen und Bielefeldern (Stand: Sonntag, 10 Uhr).

Von den positiv Getesteten sind mittlerweile 370 Menschen genesen. Das sind drei Gesunde mehr als am Samstag. In Quarantäne befinden sich zur Zeit 164 Personen. Das sind 14 Personen weniger als am Vortag. Die Neuinfektionsrate der letzten sieben Tage beziffert sich auf 6,2 pro 100.000 Einwohner. Das entspricht 21 Neuinfizierten.

Am Samstag gab es in Bielefeld den vierten Corona-Toten zu beklagen. Ein 80-jähriger Mann mit Vorerkrankung ist gestorben. Aktuelle Krankenhaus-Zahlen liegen erst am Montag wieder vor, teilt die Stadt mit.