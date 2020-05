Von Michael Schläger

Bielefeld (WB). Die Geschichte des ehemaligen Sattelmeierhofs Obermeyer zu Ditzen an der Bechterdisser Straße lässt sich bis ins frühe 17. Jahrhundert zurückverfolgen. Der Hof umfasst neben den Gebäuden mehr als fünf Hektar Land – und gehört der städtischen Beteiligungsgesellschaft BBVG. Gleich daneben befinden sich weitere Flächen in städtischem Besitz. Auf dem Areal, bekannt als Amerkamp, soll ein neues Stadtquartier mit rund 280 Wohneinheiten entstehen. Es sei so eine Art Pilotprojekt für die neue Baulandstrategie, die die Stadt im vergangnen Jahr auf den Weg gebracht habe, sagt Joachim Berens, Chef der BBVG.

Baulandstrategie

Die Umsetzung der Baulandstrategie ist das neue Geschäftsfeld der Stadt-Holding. Die wird gern schon mal als „Hidden Champion“ bezeichnet. Sie ist ein heimlicher Riese, denn unter ihrem Dach firmieren die mächtigen Stadtwerke, die Stadthalle oder auch Bielefeld Marketing. Der BBVG gehören zudem weite Teile der Stadtbahnanlagen. Sinkende Gewinne der Stadtwerke und die unabsehbaren Folgen der Corona-Pandemie für die BBVG-Töchter werden der Stadt-Holding unruhige Zeiten bereiten. Doch Berens ist zuversichtlich, dass die Umsetzung der Baulandstrategie davon nicht betroffen sein wird.

Der 11. Juli 2019, der Tag der Verabschiedung der Baulandstrategie, war ein wichtiger Stichtag. Nur bis zu diesem Zeitpunkt eingeleitete Bauleitplanverfahren und begonnene Planungen fallen nicht unter die Regelungen der neuen Strategie. Neue Planungen sollen künftig nur noch möglich sein, wenn mindestens 50 Prozent der Flächen zuvor an die Stadt verkauft worden sind. Nur bei kleineren Flächen bis maximal 2000 Quadratmeter soll die Baulandstrategie nicht gelten.

Stadt erhält Vorkaufsrecht

Die Stadt räumt sich auf diese Weise ein Vorkaufsrecht ein. Sie will Preise in Höhe der Bodenrichtwerte zahlen. So soll die Spekulation mit Flächen eingedämmt und sollen die Grundstückspreise niedrig gehalten werden. Denn als Zwischenhändler will die Stadt keinen Gewinn machen. Sie gibt die Areale an Investoren weiter, wenn diese auch soziale Voraussetzungen erfüllen, zum Beispiel besonders viel geförderten Wohnungsbau planen, der Einkommensschwachen Nutzern zugute käme.

„Was wir jetzt brauchen ist Zeit“, sagt Joachim Berens. Inzwischen habe es erste Gespräche mit potenziellen Verkäufern von Flächen gegeben. Doch deren Erlös-Erwartungen seien noch zu hoch. In der Vergangenheit hätten sich die Preise immer weiter nach oben geschaukelt, so Berens. Irgendeinen Investor habe es immer gegeben, der am Ende zugegriffen habe. Herausgekommen sei oft zu teurer Wohnraum. Einfamilienhäuser kosten in Bielefeld inzwischen nicht selten einen mittleren sechsstelligen Betrag. Das können sich auch die, die ordentlich verdienen, kaum leisten. Künftig geht nichts mehr ohne die Stadt und ihre Holding.

Team neu aufgestellt

Schon am Amerkamp soll alles anders sein. Hier sollen auch die eine Chance bekommen, die es nicht so dicke haben. Das Areal war zwar bereits vor dem Stichtag 11. Juli 2019 im Besitz von BBVG und Stadt. Aber die künftige Arbeitsweise lasse sich dort gut erproben, ist Berens überzeugt.

Das Team der BBVG hat sich für die neue Aufgabe auch neu formiert. Der städtische Planungsdezernent Gregor Moss ist als ehrenamtlicher Prokurist ausgeschieden, für ihn der früherer Stadtwerke-Finanzchef Martin Gehrke nachgerückt. Er übernimmt die kaufmännische Leitung, die bisher Andree Schmidt innehatte. In der kleinen, nur achtköpfigen BBVG-Mannschaft ist Schmidt künftig für die Baulandstrategie zuständig. Ein verantwortungsvoller Job. Soll er doch nicht weniger schaffen, als Wohnen in Bielefeld bezahlbarer zu machen.