Für die Lärmquelle Verkehr machen die Befragten vor allem die Zunahme der Fahrzeugbewegungen, Mängel in Verkehrsorganisation und -abwicklung, hohe Geschwindigkeit, Stop and Go-Effekte, schlechte Fahrbahnzustände, fehlende Verkehrsberuhigungsmaßnahmen, Begrünungen und fehlenden Lärmschutz oder Behinderungen im Straßenraum durch abgestellt Fahrzeuge verantwortlich. Handlungsbedarf sahen die Teilnehmer der Umfrage vor allem in den Stadtbezirken Mitte (39 Prozent), Schildesche (21 Prozent und Brackwede (elf Prozent).

„Lärmarme“ Fahrbahnbeläge und Lärmschutzbauwerke, beides Maßnahmen aus dem aktuellen Lärmaktionsplan der Stadt, werden von den Befragten ausdrücklich begrüßt. Geschwindigkeitsbegrenzung und -überwachung gelten als wichtiges „Lärmminderungsthema“, machen 32 Prozent aller abgegebenen Hinweise aus.

Angeregt werden für die Zukunft insbesondere eine schnellere und lückenlosere Sanierung mit „Flüsterasphalt“, vorrangig an Straßen mit hoher Lkw-Belastung. Die Teilnehmer versprechen sich eine Lärmentlastung außerdem am ehesten von Tempo 30, durch Sperrungen für den Durchgangsverkehr, einem vermehrten Bau von Kreisverkehrsanlagen und mehr Einbahnstraßenregelungen. Ein überraschend geringes Gewicht im Umfrageergebnis haben dagegen Maßnahmen zur Stärkung von öffentlichem Personennahverkehr und Radverkehr.

Ganz wichtig ist den Stadtbewohnern ein ruhiges Plätzchen. „Ruhige Lieblingsorte“ der Bielefelder sind der Teutoburger Wald, die Promenade, Nordpark und Dornberger Auenpark, der Bürgerpark sowie der Bultkampgrünzug und der Bullerbachgrünzug