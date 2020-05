Von Arndt Wienböker

Bielefeld (WB). Die Spieler tauchen in eine virtuelle Welt ein, springen dort von Turm zu Turm – mit dem Ziel, das gegnerische Team zu besiegen. Dazu werden Lasermarkierer eingesetzt. Durch die VR-Brille, die jeder Spieler trägt, ist man schnell in der 3D-Welt gefangen. Das ist Tower-Tag, ein Virtual-Reality-Spiel der neuen Generation. „Tower-Tag ist die Zukunft von Lasertag“, sagt Michael Schramm, der am Wochenende seinen virtuellen Abenteuerraum in der Feilenstraße 31 in Bielefeld eröffnet hat.

„Es ist faszinierend, in diese virtuelle Welt einzutauchen“, verspricht der Geschäftsführer Spannung und Nervenkitzel der anderen Art. Jeder Spieler steht dabei an einer Säule. Von dort aus kann er Türme anvisieren und durch schnelle Armbewegungen zwischen diesen hin- und herspringen. Mit dem Ziel, Gegenspieler ausfindig zu machen und diese mit dem Lasermarkierer zu treffen. Durch Bewegungen in der Parzelle können sich die Spieler verstecken oder den Gegner irritieren. Wird man selbst getroffen, setzt die Laserpistole für einige Sekunden aus und das andere Team bekommt Punkte zugesprochen. Über Kopfhörer wird miteinander kommuniziert, es gibt verschiedene Varianten des Spiels.

„Irgendwann weißt du nicht mehr, was real ist“

„Man steht zwar an seiner Säule und bewegt sich in Wirklichkeit kaum, nach einiger Zeit ist man aber trotzdem schweißgebadet. Irgendwann weißt du nicht mehr, was real ist und was nicht“, berichtet Daniel Oklitz, der für das Marketing der Neuheit in Bielefeld zuständig ist. Mit den VR-Brillen kann sich auch in andere Abenteuer gestürzt werden. „Man kann Bomben entschärfen oder Sport- und Geschicklichkeitsspiele spielen“, erklärt Michael Schramm.

Wegen der Corona-bedingten Hygienevorschriften darf der Geschäftsführer, der zuvor als Software-Entwickler tätig gewesen ist, aktuell aber nur Tower-Tag anbieten. „Wir müssen wegen Corona einige Abstriche machen und haben auch das Raumkonzept noch einmal geändert.“ Stellwände schützen und markieren nun den Bereich der einzelnen Spieler, damit die Hygienevorschriften und die Sicherheitsabstände eingehalten werden. Nach jeder Gruppe – maximal sechs Akteure (drei je Team) können gleichzeitig spielen – werde der 100 Quadradmeter große Raum für 30 Minuten gelüftet. „Die VR-Brillen und die Lasermarkierer werden natürlich nach jedem Spiel desinfiziert“, versichert Schramm. Das Tragen einer Mundschutzmaske ist beim Betreten der Location im vierten Stock des Gebäudes in der Feilenstraße Pflicht, beim Spielen selbst kann die Maske abgelegt werden.

Eine neue Event-Location für Bielefeld

Teambuilding-Kurse, Junggesellenabschiede oder Geburtstagsfeiern dürfen derzeit zwar nicht durchgeführt werden, aber Michael Schramm und Daniel Oklitz hoffen dennoch auf einen erfolgreichen Start: „Wir wollen eine neue Event-Location für Bielefeld schaffen und sind jetzt gespannt, ob Bielefeld bereit ist für die Zukunft.“

Auf etwa 50.000 Euro beziffert Michael Schramm die Investitionssumme, die er in seinen „Raum der Zukunft“ gesteckt hat. Einen Hype wie zum Beispiel in Japan, wo Tower-Tag-Turniere von tausenden Zuschauern live verfolgt werden, wird es in Bielefeld ganz gewiss nicht geben. „Wir wollen aber gerade in dieser schwierigen Zeit etwas Neues anbieten, das Spaß und Freude bereitet“, sagt Schramm. Eines ist dem Inhaber noch wichtig: „In unserer Science-Fiction-Welt fließt kein Blut und es wird auch nicht auf menschliche Figuren geschossen. Die Protagonisten sind als Roboter dargestellt. Tower-Tag ist sehr abstrakt.“

Das Mindestalter für das Virtual-Reality-Spiel ist zwölf Jahre. Tickets und weitere Infos unter: www.towertag-bielefeld.de