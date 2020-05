Von Sabine Schulze

Bielefeld (WB). Vieles war dicht, aber in die freie Natur durften die Bielefelder in den vergangenen Wochen. Viele haben dabei den Wald wieder entdeckt. Und manche Spaziergänger waren erschrocken: Selbst Laien erkennen Schäden an Bäumen und große vertrocknete Bereiche. Erhard Oehle ist seit 37 Jahren Revierförster in Bielefeld. Auch er stellt gravierende Veränderungen fest. Der 65-Jährige prophezeit: „Wir werden unseren Wald nicht wiedererkennen.“