Von Uta Jostwerner

„Allein in meiner Kartei befinden sich 40 Musiker, die regelmäßig für uns tätig sind. Wir haben uns gefragt, was wir für diese Leute tun können. Die Initiative ging vom Chor der Neustädter Mariengemeinde und federführend von der Choristin Margret Behringer aus“, erklärt Stadtkantorin Ruth M. Seiler, die schließlich gemeinsam mit Matthias Blomeier, dem Sozialpfarrer des Evangelischen Kirchenkreises, die „Coronahilfe Musiker“ ins Leben rief.

12.000 Euro an Spenden in eineinhalb Wochen

Das Sozialpfarramt darf so genannte Einzelfallhilfen ausstellen. Somit konnte ein Spendenkonto eingerichtet werden, auf das binnen anderthalb Wochen bereits 12.000 Euro an Spenden eingezahlt wurden. „Von Menschen, die nur kleine Beträge entbehren können bis hin zu vierstelligen Beträgen“, freut sich Ruth M. Seiler über die Solidarität, die die Not der freischaffenden Kirchenmusiker ein wenig lindern soll.

Ruth Seiler weiß von Kollegen, die gut im Geschäft standen und die nunmehr ohne Einnahmen sind. Zum Beispiel der Tenor Andreas Post. „Er hatte bedeutende Preise gewonnen und sang in so renommierten Häusern wie dem Concertgebow Amsterdam. Zuletzt waren seine Honorare so hoch, dass ich ihn mir nicht mehr leisten konnte.

Kürzlich erreichte mich eine E-Mail von Andreas Post, in der er anfragte, ob er nicht in einem Videogottesdienst bei uns singen könne. Bis Februar 2021 sind bei ihm sämtliche Auftritte abgesagt worden“, schildert Ruth M. Seiler einen von vielen Fällen.

Musikern wie Post, die freischaffend tätig sind und einen Bezug zum Evangelischen Kirchenkreis haben, soll während der Corona-Krise geholfen werden. Dazu werden weitere Spenden von Gemeindemitgliedern sowie Freunden der Kirchenmusik benötigt. Spender erhalten von Gemeindemitglied Rolf Kriete nicht nur eine Spendenquittung, sondern einen handgeschriebenen Dankesbrief.

Unterstützung, so lange Spenden eingehen

Betroffene Musikerinnen und Musiker erhalten finanzielle Unterstützung, wenn sie ein Formular ausfüllen, auf dem sie ihre Honorarausfälle – zunächst für März und April – angeben. „Wir gleichen in einem Gremium einmal im Monat die eingegangenen Spenden und Anträge ab und zahlen danach einmalige Beträge aus“, erläutert die Kirchenmusikerin Seiler. Solange Spendeneingänge stattfinden, können Musiker auch wiederholt Anträge stellen. Antragsteller müssen nicht in Bielefeld wohnen. Voraussetzung ist allerdings, dass sie in irgend einer Form, zum Beispiel als Gesangssolisten, Organisten, Instrumentalisten oder Dozenten, im Rahmen kirchenmusikalischer Aktivitäten im Evangelischen Kirchenkreis Bielefeld tätig waren.

So wie etwa der Altus Tobias Hechler, der bei den letzten Konzerttagen als Solist engagiert war.

Engagements für Sänger in Gottesdiensten

Die Kirchenmusikdirektorin arbeitet derweil an Konzepten, die Live-Darbietungen im Kirchenraum wieder möglich machen. So soll die Tradition der Musikalischen Vespern ab kommenden Sonntag, 18 Uhr, in der Neustädter Marienkirche wieder aufgenommen werden, allerdings in Minimalbesetzung. So hat sie eine Bach-Kantate für einen Gesangssolisten, in diesem Fall Tobias Hechler, arrangiert. „In Zukunft werde ich freischaffende Sängerinnen und Sänger verstärkt im Gottesdienst engagieren“, erklärt Seiler. So kommen immerhin die Gottesdienstbesucher – maximal 100 sind in Neustadt Marien zulässig – in den Genuss von live gespielter Kirchenmusik.

Spenden für die „Coronahilfe Musiker“ sind möglich unter der Kontonummer IBAN: DE42 3506 0190 2006 6990 68; BIC: GENODED1DKD; Verwendungszweck Coronahilfe Musiker_W462C.