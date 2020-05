Die Zahl der am Corona-Virus Erkrankten geht in Bielefeld weiter zurück. Foto: Bernhard Pierel

Bielefeld (WB). Die Zahl der am Corona-Virus Erkrankten nimmt in Bielefeld weiter ab. Am Mittwoch (Stand: 10 Uhr) waren es noch 29 Personen. Insgesamt haben sich 409 Menschen in Bielefeld bislang infiziert.