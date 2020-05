Runde Lampen an Seilen sollen den Jahnplatz ausleuchten. Auch Bäume, Bänke und die Alcina-Uhr könnten durch Licht besonders in Szene gesetzt werden. Foto: Envue Homburg

Von Peter Bollig

Bielefeld (WB). Lampen, die an Seilen über dem Jahnplatz schweben, statt Lichtmasten aufzustellen – dieses Konzept stieß in der Bezirksvertretung Mitte am Dienstagabend auf breiten Zuspruch.