Bielefeld (WB). Die Zahl der am Corona-Virus erkrankten Bielefelder ist den dritten Tag in Folge konstant. Die Zahl der Genesenen nimmt leicht zu.

Stand Freitag, 10 Uhr, haben sich somit weiterhin 409 Bielefelder mit dem Virus infiziert, 385 davon sind inzwischen genesen. Vier Menschen sind in Bielefeld bislang an den Folgen der Erkrankung gestorben. 142 Frauen und Männer befinden sich noch in Quarantäne, das sind elf weniger als am Donnerstag. Die Neuinfektionsrate der vergangenen sieben Tage beläuft sich auf 0,9 pro 100.000 Einwohner.