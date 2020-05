Bielefeld (hz). Die Grundrechte-Aktivisten und Gegner der Coronavirus-Schutzverordnung wollen ihre Proteste in Bielefeld ausweiten. Zusätzlich zur Meditation auf dem Siegfriedplatz (an diesem Samstag wieder von 15.30 Uhr an) und einer erneuten Kundgebung auf dem Kesselbrink (diesen Samstag von 17 Uhr an) soll montags vor dem Rathaus demonstriert werden. Beim Kurznachrichtendienst Telegram wird bereits für die neue Aktion geworben, die am kommenden Montag erstmals am Niederwall stattfinden soll.