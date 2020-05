Von Michael Schläger

Bielefeld (WB). Seit 1975 steht Rathaus-Sprecherin Gisela Bockermann in den Diensten der Stadt. „Ich kann mich nicht erinnern, dass der Rat in dieser Zeit einmal außerhalb des Rathauses getagt hätte“, sagt sie. Am Freitag war es soweit. Wegen Corona fand die Sitzung in der Stadthalle statt. Am Rednerpult galt keine Maskenpflicht, aber nach jedem Redebeitrag wurde es desinfiziert. Auch sonst war vieles anders als gewohnt. Getrennte Ein- und Ausgänge, bewacht von Sicherheitspersonal. Breite Abstände zwischen den Sitzplätzen und eine ausgedünnte Teilnehmerzahl. Nur 51 der 66 Ratsmitglieder waren anwesend. Auch die Tagesordnung war vom Virus und seinen Auswirkungen bestimmt.