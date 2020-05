Etwa 100 Menschen hatten sich am Samstag auf dem Kesselbrink in Bielefeld versammelt, um gegen die Corona-Beschränkungen zu protestieren. Zwei Demo-Teilnehmer wurden später attackiert und verletzt. Foto: Heinz Stelte

Die Kundgebung mit etwa 100 Teilnehmern auf dem Kesselbrink verlief zunächst friedlich. Nach Ende der Veranstaltung um 18 Uhr ist es dann in der Paulusstraße zu dem Überfall auf zwei Männer gekommen. Die Täter flüchteten unerkannt. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei in unmittelbarer Nähe des Tatortes verlief ergebnislos. Die Polizei ermittelt derzeit in alle Richtungen, eine politische Straftat wird nicht ausgeschlossen. Auch der Staatsschutz ist in die Ermittlungsarbeit eingebunden.