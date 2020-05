Bielefeld (WB). Die Neuinfektionsrate in Bielefeld sinkt weiter und liegt jetzt bei 0,6 pro 100.000 Einwohner. Am Sonntag (Stand: 10 Uhr) wurde keine neuen Fälle von am Corona-Virus Erkrankten gemeldet.

Somit bleibt es bei 410 positiv auf das Virus getesteten Bielefeldern. Davon sind inzwischen 388 genesen, vier erkrankte Bielefelder sind gestorben. Rückläufig ist auch die zahl der in Quarantäne befindlichen Menschen. Es sind dies noch 125 Personen, elf weniger als am Samstag. Zahlen der in den Krankenhäusern behandelten Coronapatienten lagen am Sonntag nicht vor.