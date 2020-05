Essen (dpa). Das Wetter in Nordrhein-Westfalen wird zu Beginn der neuen Woche wieder freundlicher. Nach einigen Wolken am Montagvormittag erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) im Lauf des Tages Auflockerungen. Dazu liegen die Temperaturen zwischen 18 Grad in Ostwestfalen und 22 Grad am Niederrhein.