Davon sind inzwischen 390 Personen genesen, vier Menschen sind in Bielefeld an den Folgen einer Corona-Erkrankung gestorben. Drei Menschen werden derzeit noch in Bielefelder Krankenhäusern behandelt, zwei davon auf Intensivstationen. In Quarantäne befinden sich noch 104 Personen, 18 weniger als am Montag. Die Neuinfektionsrate der vergangenen sieben Tage liegt bei 0,3 pro 100.000 Einwohner.