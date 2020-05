Von Peter Bollig

Bielefeld (WB). Die Landung eines Jets des Tönnies-Konzerns auf dem Flugplatz Windelsbleiche außerhalb der zulässigen Zeiten hat jetzt Anwohner auf den Plan gerufen. In einem Schreiben an den Oberbürgermeister beklagt die Bürgerinitiative Landeplatz Senne, dass das in Windelsbleiche stationierte Flugzeug Karfreitag um 13.28 Uhr gelandet war – feiertags seien Starts und Landungen aber zwischen 13 und 15 Uhr untersagt.