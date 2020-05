Der Unfall ereignete sich gegen 9 Uhr auf der Kreuzung Voltmannstraße /Werther Straße. Dort fand in dieser Zeit eine Wartung der Ampelanlage statt, die Lichtzeichen waren ausgeschaltet. Bei dem Zusammenstoß wurde drei junge Frauen, die in den Fahrzeugen saßen, verletzt, sie mussten ins Krankenhaus gebracht werden. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von etwa 25.000 Euro. Nach etwa 90 Minuten konnte die Kreuzung wieder für den Verkehr freigegeben werden.