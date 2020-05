Im Juni öffnen die restlichen Freibäder der Stadt wie hier im Bild das Bad in Hillegossen am 15. Juni. Foto: Susanne Freitag (BBF)

Bielefeld (WB). Nach dem Freibadstart im Wiesenbad geht es bald auch in den anderen Freibädern in Bielefeld los. Am 8. Juni öffnen das Naturbad Brackwede, das Senner Waldbad und das Freibad Dornberg. Am 15. Juni folgen die Freibäder Schröttinghausen, Gadderbaum und Hillegossen. Das Freibad Jöllenbeck startet am 22. Juni in die Saison, heißt es von der Bielefelder Bädergesellschaft BBF.