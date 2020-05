Mit Beschluss vom 8. Mai ordnete das Amtsgericht Bielefeld die Öffentlichkeitsfahndung nach dem bislang unbekannten Täter an. Am 13. März hat der unbekannte Täter nach Angaben der Bundespolizei um 4.15 Uhr den Mülleimer aus der Verankerung gerissen. Dieser sei mit den darunterliegenden Gehwegplatten verbunden, die ebenfalls angehoben wurden, heißt es in der Mitteilung der Polizei.

Eine Nahaufnahme des Tatverdächtigen. Foto: Bundespolizei NRW Eine Nahaufnahme des Tatverdächtigen. Foto: Bundespolizei NRW

Hierdurch sei ein Sachschaden in Höhe von 700 Euro entstanden. Da der Bahnsteig über eine Videoüberwachung verfügt, wurde die Tat aufgezeichnet. „Dabei entstanden Videoaufnahmen, die eine Identifizierung des Beschuldigten zulassen“, so die Bundespolizei. Die in diesem Fall ermittelnde Bundespolizeiinspektion Münster fragt nun: Wer kennt diesen Mann? Hinweise nehmen die Beamten unter Telefon 0800/6888000 (kostenfreie Servicenummer) oder an jeder Polizeidienststelle entgegen.