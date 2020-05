Von Andreas Kolesch

Luxemburg/Bielefeld (WB). Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat eine weitreichende Entscheidung getroffen, die Bürgern mehr Klagerechte bei Großprojekten in Aussicht stellt. Das Verfahren geht auf Kläger aus OWL zurück. Das Urteil könne den Bau eines Autobahnzubringers in Bielefeld verzögern und auch andere Projekte in die Länge ziehen, befürchtet die Industrie- und Handelskammer (IHK) Ostwestfalen.