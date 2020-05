Nach dieser Demonstration von Grundrechtsaktivisten am Samstag war es zu dem Überfall auf zwei Männer, die die Kundgebung besucht hatten, gekommen. Ein Tatverdächtiger wurde jetzt ermittelt. Foto: Stelte

Bielefeld (WB). Im Zusammenhang mit dem Überfall auf zwei 54 Jahre alte Männer aus Bielefeld und dem Kalletal nach einer Kundgebung der Gruppe „Recht und Freiheit“ am vergangenen Samstag ist am Freitag die Wohnung eines 27-jährigen Bielefelders durchsucht worden.

Er steht im Verdacht, an dem Überfall beteiligt gewesen zu sein. Wie berichtet war es am Samstag nach der Kundgebung von Grundrechtsaktivisten gegen die Corona-Beschränkungen um kurz nach 18 Uhr zu dem Zwischenfall gekommen. Zwei 54-Jährige, die die Kundgebung besucht hatten, waren auf dem Heimweg an der Kreuzung August-Bebel-Straße/Paulusstraße von vier bis fünf Männern zunächst angesprochen, dann mit Pfefferspray besprüht und geschlagen und getreten worden. Die Opfer mussten im Krankenhaus ärztlich behandelt werden, die Angreifer waren zunächst unerkannt geflüchtet. Täter und Opfer sollen zu zuvor auf der Kundgebung getroffen haben.

Da eine politisch motivierte Straftat nicht ausgeschlossen wurde, hatte der Staatsschutz die Ermittlungen übernommen. Diese führten nun zu dem 27-jährigen Bielefelder, der zur linksextremen Szene gehört. Er steht im Verdacht, an dem Überfall beteiligt gewesen zu sein, seine Wohnung wurde durchsucht. Dabei wurden Beweismittel gefunden, die derzeit ausgewertet werden. Der Mann befindet sich auf freiem Fuß, die möglichen Mittäter sind noch nicht ermittelt.